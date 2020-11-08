تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفربول، في قمة الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي في حراسة المرمى : إديرسون مواريش خط الدفاع : كايل والكر - روبين دياز - لابورتي - كانسيلو خط الوسط : إلكاي جوندوجان - رودريجو - كيفن دي بروين خط الهجوم : فيران توريس - رحيم ستيرلنج - جابريال خيسوس وجاء تشكيل ليفربول كالآتي في حراسة المرمى : أليسون بيكر خط الدفاع : ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون خط الوسط : فابينيو - جوردان هندرسون - خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 16 نقطة، فيما يحتل السيتيزين المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة

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