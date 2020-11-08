اتلانتا يتعادل مع إنتر ميلان 1-1 بالدوري الإيطالي

انتهت مباراة فريقي إنتر ميلان وأتلانتا ، بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة

وشهد الشوط الأول حصول كل من مارتينيز ودي فري لاعبي إنتر ميلان على بطاقة صفراء ، بينما حصل ديمي سيتي لاعب أتلانتا على بطاقة صفراء أيضًا وسط أجواء مشحونة بين الفريقين لرغبة كل منهما في تحقيق الإنتصار. وفي الشوط الثاني استطاع مارتينيز بتسجيل هدف في الدقيقة 58 لصالح فريقه إنتر ميلان ثم جاء ميران شوك بهدف التعادل لفريقه أتلانتا في الدقيقة 79 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. وبهذه النتيجة ، يحتل فريق إنتر ميلان المركز السادس برصيد 12 نقطة ، بينما يحتل فريق أتلانتا المركز الخامس برصيد 13 نقطة من بطولة الدوري الإيطالي.

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