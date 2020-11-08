ليستر سيتي يفوز على ولفرهامبتون 1-0 في الدوري الإنجليزي

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق الإنجليزي جيمي فاردي في الدقيقة 5 عن طريق ركلة جزاء ، ليرتفع رصيده إلى 7 أهداف ضمن هدافي الدوري الإنجليزي. وبهذه النتيجة ، يحتل فريق ليستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة ، بينما يتوقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 13 في المركز الثامن من ترتيب البريميرليج. حقق فريق ليستر سيتي الفوز على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 1-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق ليستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة ، بينما يتوقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 13 في المركز الثامن من ترتيب البريميرليج.

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