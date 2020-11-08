الدوري الفرنسي .. لانس يتعادل 4 - 4 مع ستاد ريميس .. وأنجيه يفوز على تيم أولمبيك بخماسية

انتهت مباريات الدوري الفرنسي ، والتي أقيمت اليوم بين لانس وستاد ريميس ، وأنجيه وتيم اولمبيك ، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وفاز فريق أنجيه بخماسية مقابل هدف على فريق تيم اوليمبيك وجاءت أهداف فريق انجيه عن طريق ( باهوكين هدفين ، بيريرا ، ديون ، كامبوت بهدف لكل منهم) بينما أحرز هدف اولمبيك الوحيد هو كوني. بينما في المباراة الأخرى بين فريقي لانس وستاد ريميس ، انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4 في مباراة مثيرة ، وأحرز أهداف لانس ( فوكيت هدفا في مرماه ، سوطوكا هدفين ، بانزا هدفا) بينما أحرز أهداف ستاد ريميس كل من ( ميدينا بالخطأ في مرماه ، ديا هدفين ، كافارو هدفا). ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، ويأتي فريق ليل في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

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