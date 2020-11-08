مخيتاريان يتوهج ويقود روما للفوز على جنوى 3 - 1 بالدوري الإيطالي

حقق فريق روما الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على فريق جنوى، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ماراتسي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة توهج مخيتاريان وتسجيله لثلاثة أهداف لصالح روما وذلك في الدقيقة 45، والدقيقة 67، والدقيقة 85 وجاء هدف جنوى الوحيد عن طريق بياتسا في الدقيقة 50.

ونجح مختاريان في تحقيق الفوز لفريقه والحصول على الـ3 نقاط مما ساهم إلى صعود فريقه إلى المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما توقف رصيد جنوى ب 5 نقاط في المركز ال18 من ترتيب الدوري الإيطالي.