الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح يسجل لـ ليفربول وخيسوس يتعادل لـ مانشستر سيتي في شوط أول مثير

تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بهدف لمثله، في الشوط الاول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثامنة لبطولة الدروي الإنجليزي.
هدف ليفربول جاء في الدقيقة 12 عن طريق محمد صلاح من ضربة جزاء تحصل عليها زميله ساديو ماني، حيث سدد الفرعون المصري الكرة بقوة مسكنًا إياها شباك إديرسون حارس السيتي.
وجاء هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 31، عن طريق البرازيلي جابريال خيسوس، بعدما خدع مدافعي ليفربول وسدد الكرة في شباك أليسون، معلنًا عن هدف التعادل.
واضاع كيفن دي بروين ركلة جزاء لفريقه مانشستر سيتي، في الدقيقة 41، بعد لمس جوميز مدافع الريدز الكرة بيده، لكن دي بروين سدد الضربة الجزائية خارج المرمى تمامًا، لتظل النتيجة تعادل الفريقين 1-1.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي
في حراسة المرمى : أليسون بيكر
خط الدفاع : ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون
خط الوسط : فابينيو - جوردان هندرسون -
خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو
خط الدفاع : كايل والكر - روبين دياز - لابورتي - كانسيلو
خط الوسط : إلكاي جوندوجان - رودريجو - كيفن دي بروين
خط الهجوم : فيران توريس - رحيم ستيرلنج - جابريال خيسوس
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