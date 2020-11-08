ليستر سيتي يفوز على ولفرهامبتون بهدف ويتصدر البريميرليج

فاز فريق ليستر سيتي على نظيره ولفرهامبتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي. جيمي فاردي، سجل هدف اللقاء الوحيد لفريقه ليستر سيتي في الدقيقة 15 من ضربة جزاء. وأضاع فاردي فرصة مضاعفة النتيجة، بإهداره ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 39، تصدى لها ببراعة روي باتريشيو حارس مرمى ولفرهامبتون. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليستر سيتي للنقطة 18 في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، فيما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 13 نقطة في المركز الثامن.

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