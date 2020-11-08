وزير الشباب يطلق الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية.. غدا

يطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة غدا الاثنين شعلة الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية، الذى تنظمه الوزارة ممثلة فى الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر. ويشارك فى الاولمبياد محافظات" أسوان - الوادى الجديد- شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر - مطروح" حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة التمهيدية منتصف الشهر الحالى فى حين يكون اللقاء الختامى منتصف ديسمبر بمدينة شرم الشيخ. يأتى تنفيذ الأولمبياد فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والانشطة الرياضية، وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصرى وخاصة فى المحافظات الحدودية لما يسهم فى نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب. وينفذ الأولمبياد بمشاركة ألعاب " كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وتنس الطاولة والكاراتيه وكرة القدم الشاطئية وألعاب القوى".

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