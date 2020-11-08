أحمد حسن يطمئن على المدير التنفيذي لوزارة الرياضة بعد تعافيه من كورونا

حرص الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق ، اليوم الأحد، على زيارة الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بمكتبه؛ للاطمئنان عليه بعد تعافيه من فيروس كورونا.
وتمني الصقر للمدير التنفيذي لوزارة الرياضة موفور الصحة، والتوفيق في إنجاز الملفات المسندة إليه .
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الشيخ عن خالص تقديره وشكره لكل من سانده، وقدم له الدعم المعنوي خلال فترة تلقيه العلاج من فيروس كورونا وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وكان المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة الدكتور أحمد الشيخ خضع بالحجر المنزلى، وتلقى بروتوكول العلاج من فيروس كورونا، وعاد لممارسة عمله بمكتبه بديوان الوزارة بعد إجراء التحاليل اللازمة التي أكدت نتائجها على تعافيه التام من الفيروس.
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