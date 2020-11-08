الجزائري رضوان الشريفي يظهر لأول مرة بتدريب الاسماعيلي

ظهر الجزائرى رضوان شريفى الوافد الجديد لنادي الاسماعيلي، لأول مرة خلال التدريبات الجماعية للفريق اليوم، حيث خاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف مخطط الأحمال البرازيلى رودلفو ومعاونه محمد سعد.

وواصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية ، أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية ، فضلا عن تخصيص جملة فنية على الكرات العرضية.

كما تطرق المران لتدريبات على الكرات العرضية ، باعتبارها احد الحلول لتسجيل فى شباك المنافسين.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات ، بغية إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها وسط اصرار اللاعبين على إثبات جدراتهم لدى الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو.