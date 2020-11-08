دي بروين يضيع ركلة جزاء لـ مانشستر سيتي ضد ليفربول

أضاع كيفن دي بروين ركلة جزاء لفريقه مانشستر سيتي، أمام ليفربول في المباراة التي تجمعهما في الوقت الحالي بالجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.
دي بروين أضاع ركلة جزاء تحصل عليها في الدقيقة 41، بعد لمس جوميز مدافع الريدز الكرة بيده، لكن دي بروين سدد الضربة الجزائية خارج المرمى تمامًا، لتظل النتيجة تعادل الفريقين 1-1.
هدف مانشستر سيتي جاء في الدقيقة 31، عن طريق البرازيلي جابريال خيسوس، بعدما خدع مدافعي ليفربول في منطقة جزائهم، ليسدد الكرة بقوة في شباك أليسون، معلنًا عن هدف التعادل.
يذكر أن هدف ليفربول جاء في الدقيقة 12 عن طريق محمد صلاح من ضربة جزاء تحصل عليها زميله ساديو ماني.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي :
في حراسة المرمى : أليسون بيكر
خط الدفاع : ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون
خط الوسط : فابينيو - جوردان هندرسون -
خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو
خط الدفاع : كايل والكر - روبين دياز - لابورتي - كانسيلو
خط الوسط : إلكاي جوندوجان - رودريجو - كيفن دي بروين
خط الهجوم : فيران توريس - رحيم ستيرلنج - جابريال خيسوس
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