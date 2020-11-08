بعد تجديد إعاراته.. 3 مكاسب للاتحاد السكندري من تواجد رزاق سيسيه

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز مكاسب الاتحاد السكندري من تجديد إعارة رزاق سيسيه للموسم الرابع على التوالي :-
الزيادة التهديفية والهجومية لنادي الاتحاد السكندري
يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في زيادة القدرة التهديفية والهجومية للفريق خلال الموسم المقبل من أجل المنافسة على كافة البطولات .
ويمتلك الإيفواري رزاق سيسيه إمكانيات فنية على أعلي مستوي والتي ساهمت في الإرتقاء بالمستوي الهجومي والتهديفي لإبناء زعيم الثغر منذ إنتقاله لصفوف الفريق على سبيل الإعارة من نادي الزمالك .
صفقة سوبر لتوفير الأموال
يعتبر رزاق سيسيه من الصفقات المهمة داخل نادي الاتحاد السكندري ووما لاشك فيه أنه في حالة رحيل اللاعب سيحتاج مسئولو زعيم الثغر لأموال كثيرة من أجل الحصول على خدمات لاعب آخر وبامكانيات عالية لتدعيم الفريق
ضمان إستمراره مع الفريق حال إعاراته مجددا
يعد الموسم الحالي للإيفواري رزاق سيسيه هو الرابع على التوالي عقب نجاح مسئولي الاتحاد السكندري في الحصول على خدمات اللاعب من صفوف الزمالك على سبيل الإعارة وفي حالة استغناء مسئولي القلعة البيضاء عن اللاعب أو تجديد إعاراته يصبح لزعيم الثغر الأولولية في الحصول على اللاعب.
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