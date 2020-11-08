بعد تجديد إعاراته.. 3 مكاسب للاتحاد السكندري من تواجد رزاق سيسيه

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى إنهاء الاتفاق مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على استمرار تواجد اللاعب الإيفوارى رزاق سيسيه ضمن صفوف نادى الاتحاد السكندرى الموسم القادم للموسم الرابع على التوالي على سبيل الإعارة.

وقدم رزاق سيسيه أداء أكثر من رائع منذ قدومه لزعيم الثغر وأصبح أحد العناصر الأساسية والمؤثرة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز مكاسب الاتحاد السكندري من تجديد إعارة رزاق سيسيه للموسم الرابع على التوالي :-

الزيادة التهديفية والهجومية لنادي الاتحاد السكندري

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في زيادة القدرة التهديفية والهجومية للفريق خلال الموسم المقبل من أجل المنافسة على كافة البطولات .

ويمتلك الإيفواري رزاق سيسيه إمكانيات فنية على أعلي مستوي والتي ساهمت في الإرتقاء بالمستوي الهجومي والتهديفي لإبناء زعيم الثغر منذ إنتقاله لصفوف الفريق على سبيل الإعارة من نادي الزمالك .

صفقة سوبر لتوفير الأموال

يعتبر رزاق سيسيه من الصفقات المهمة داخل نادي الاتحاد السكندري ووما لاشك فيه أنه في حالة رحيل اللاعب سيحتاج مسئولو زعيم الثغر لأموال كثيرة من أجل الحصول على خدمات لاعب آخر وبامكانيات عالية لتدعيم الفريق

ضمان إستمراره مع الفريق حال إعاراته مجددا

يعد الموسم الحالي للإيفواري رزاق سيسيه هو الرابع على التوالي عقب نجاح مسئولي الاتحاد السكندري في الحصول على خدمات اللاعب من صفوف الزمالك على سبيل الإعارة وفي حالة استغناء مسئولي القلعة البيضاء عن اللاعب أو تجديد إعاراته يصبح لزعيم الثغر الأولولية في الحصول على اللاعب.