وأكد أن القيمة المالية التي رصدها مسئولو سموحة من أجل رحيل اللاعب بصفة نهائية 2 مليون جنيه.
ورحبت بعض الإندية في الحصول على خدمات حارس مرمي سموحة خلال فترة الإنتقالات الحالية من أجل تدعيم صفوف حراسة المرمي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص.. سموحة يحدد القيمة المالية لرحيل حارس مرمى الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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