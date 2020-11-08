خالد الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة في مد القيد المحلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن قرار اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة النهائى بشأن مد القيد المحلي للأندية للقائمة الاولى.

كانت العديد من أندية الدورى الممتاز خاصة الاهلي والزمالك طالبت بمد فترة القيد الأولي إلى ما بعد انتهاء مباراة قطبي الكرة المصرية فى نهائى دورى ابطال افريقيا.

وقال خالد الغندور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: #قرار_نهائي::

اللجنة الخماسية ترفض مد القيد المحلي للاندية وأن يوم 19 نوفمبر اخر ايام ارسال القائمة الاولي.

يذكر أن النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بمد فترة القيد المحلي لما بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت مصادر ان الجبلاية حددت 19 نوفمبر موعدًا لتقديم القائمة الثانية؛ وبالتالي فإن أي لاعب سوف يكون متواجدًا حتى نهائي دوري أبطال أفريقيا سيظل بالقائمة.

وأشارت إلى أن مجلس ادارة الأهلي سوف يضطر بسبب موعد القيد إلى الإبقاء على بعض اللاعبين الذين يحتاج إليهم في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت أن هناك حالة دهشة تجاه موقف مسئولي اتحاد الكرة من الإصرار على أن يكون مواعيد القيد 11 و19 نوفمبر للقائمتين الأولى والثانية خاصةً أنه بهذا الشكل يعاقب فريقا الأهلي والزمالك على تأهلهما لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولفتت إلى أن الأهلي يريد أن يقوم اتحاد الكرة بمد فترة القيد حتى 28 نوفمبر وليست هناك أزمة في ذلك نهائيًا لأنه لا يتعارض مع مواعيد القيد الأفريقي، كما أنه لن يتسبب في أي ضرر لأي نادٍ.

ونوهت إلى إن هناك العديد من الحلول الأخري حال رغبة اتحاد الكرة في مساندة الأهلي والزمالك من بينها زيادة عدد الاستبدال إلى 8 ونفس الأمر للإعارات حتى لا يكون الفريقان مضطرين إلى الإبقاء على لاعبين لن يحتاجا إليهم في الموسم المقبل.