فتح تدريب المنتخب غدا أمام وسائل الإعلام 15 دقيقة

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري فتح المران غدا الاثنين للفراعنة الكبار أمام وسائل الإعلام اول ربع ساعة.

ويؤدى غدا منتخب الفراعنة الكبار المران الساعه ٦ ونصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويستعد منتخب مصر الاول لمواجهة نظيره منتخب توجو خلال يومى ١٤ و ١٧ نوفمبر الجاري في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون ٢٠٢١.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري أعلن عن القائمة النهائية للفريق الوطني استعداد لمباراتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

ويدخل المنتخب الوطني معسكره المغلق، غدا الإثنين،ضمن تحضيراته النهائية للمباراتين.