محمد النني يقود تشكيل آرسنال أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق ارسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا، في ختام منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل ارسنال كالآتي: في حراسة المرمى: برناد لينو خط الدفاع: هولدينج - جابرييل مالاجانهيس - كيفن تيرني خط الوسط: هيكتور بيليرين - محمد النني - توماس بارتي - بوكايو ساكا خط الهجوم: ويليان - ألكسندر لاكازيت - أوباميانج وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات. ويحتل ارسنال المركز العاشر برصيد 12 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.

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