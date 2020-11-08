سموحة يتعاقد مع المغربي عبد الكبير الوادي

جاء ذلك لتعويض رحيل ثنائي الفريق عقب إنتهاء إعاراتهما " ناصر ماهر وصلاح محسن"، لتدعيم صفوف الفريق.

ويسعي المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إلي تدعيم الفريق من أجل المنافسة على كافة البطولات وإسعاد جماهير الموج الأزرق.

وفي سياق آخر حدد مسؤولو سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مطالبهم المادية من أجل الاستغناء عن خدمات عمر صلاح حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وعلم دوت الخليج أن نادي سموحة يرغب في رحيل عمر صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية أو إعاراته في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الفريق .

وأكد أن القيمة المالية التي رصدها مسئولو سموحة من أجل رحيل اللاعب بصفة نهائية 2 مليون جنيه.

ورحبت بعض الإندية في الحصول على خدمات حارس مرمي سموحة خلال فترة الإنتقالات الحالية من أجل تدعيم صفوف حراسة المرمي .