أحمد سامي بطل الداخلية لكمال الأجسام يهدي برونزية كأس العالم لشهداء الشرطة

اهدي بطل كمال الاجسام العقيد أحمد سامي برونزية كأس العالم بإسبانيا الي شهداء الشرطة المصرية وأهداها أيضًا الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع القيادات الامنيه ورؤسائة والي الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام والي المدرب والحكم الدولي كابتن محمدمحسن وأيضًا أهداها لاسرتة "والدته وزوجته واولاده" ومدربه المحترف كابتن جورج فرح.

كان وقد حصل اليوم الأحد العقيد أحمد سامي على الميدالية البرونزية في فئة الأساتذة وترتيب خامس في مسابقة الرجال فئة كلاسيك فيزيك.

وأكد رئيس بعثة منتخب مصر الدكتور عادل فهيم انه سعيد بتفوق رجال الشرطة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا فحصول العقيد البطل أحمد سامي على الميدالية البرونزية وهو من ابناء وزارة الداخلية المصرية العين الساهرة على أمن الوطن الابطال واتمنى المزيد من النجاحات في الأيام المقبله في البطولات القادمه ومزيد من الابطال .

ومن جانبة أعرب العقيد أحمد سامي عن سعادته بإحراز الميدالية البرونزية في كأس العالم لكمال الأجسام بإسبانيا والمركز الخامس في مسابقة الرجال وهذا الإنجاز يعتبر الأول بالنسبة لرجال الشرطة المصرية ولهذا أهديت هذه الميدالية العالميه للذين ضحوا من أجل مصرنا الغاليه وهذا ابسط هدية لارواحهم الطاهرة.