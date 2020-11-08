تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ارسنال، في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل استون فيلا كالآتي: في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز خط الدفاع: تارجت - كونسا - مينجز - كاش خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - روز باركلي خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - جاك جيراليش - واتكينز وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات. ويحتل ارسنال المركز العاشر برصيد 12 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.

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