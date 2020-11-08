مصادر تكشف مفاجأة في صفقة انتقال نحم الزمالك إلى المصري

كشف مصدر مطلع داخل نادي المصري عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بصفقة انتقال أحمد رفعت إلى صفوف النادي البورسعيدي، قادمًا من نادي الزمالك.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة نادي المصرى لم يحصل على استغناء احمد رفعت حتى الآن من مسؤولي الزمالك، خاصة أن الأخير لديه تحفظ على القيمة المالية المعروضة من جانب النادي المصري لشراء اللاعب.

يأتي هذا عقب اعلان مسؤولي المصري في وقت سابق عن شراء رفعت من نادي الزمالك، بعد انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري، لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المحلي الجديد.

واضاف المصدر أن الصفقة حتى الآن تمت بين اللاعب والمصري فقط، إلى أن يجد جديد من ناحية مجلس إدارة القلعة البيضاء الذين يتمسكون بزيادة المبلغ المعروض من المصري، مع الحصول عليه كاش.

وقام المصدر بالكشف عن القيمة المالية التي يحصل عليها احمد رفعت مع النادي البورسعيدي خلال مدة التعاقد.

و قال المصدر إن اللاعب سيحصل في السنة الأولى على ثلاثة ملايين جنيه، وتزيد 250 ألفا في الموسم الثاني، و500 ألف في الموسم الثالث، مع عدم تطبيق نسبة المشاركة البالغة 25٪ على المبالغ المالية المذكورة.