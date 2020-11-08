ليفربول يتعادل مع مانشستر سيتي 1-1.. وصلاح يسجل .. فيديو

تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.
هدف ليفربول جاء في الدقيقة 12 عن طريق محمد صلاح من ضربة جزاء تحصل عليها زميله ساديو ماني، حيث سدد الفرعون المصري الكرة بقوة مسكنًا إياها شباك إديرسون حارس السيتي.
وجاء هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 31، عن طريق البرازيلي جابريال خيسوس، بعدما خدع مدافعي ليفربول وسدد الكرة في شباك أليسون، معلنًا عن هدف التعادل.
وأضاع كيفن دي بروين ركلة جزاء لفريقه مانشستر سيتي، في الدقيقة 41، بعد لمس جوميز مدافع الريدز الكرة بيده، لكن دي بروين سدد الضربة الجزائية خارج المرمى تمامًا، لتظل النتيجة تعادل الفريقين 1-1.
وفي الشوط الثاني، لم يسدد أي من الفريقين كرات على مرمى بعضهما البعض، وكان الحدث الأهم هو إصابة أرنولد لاعب ليفربول في الدقيقة 61 وخروجه من أرضية الملعب.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 17 في المركز الثالث، ورصيد مانشستر سيتي للنقطة 12 في المركز الحادي عشر.
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