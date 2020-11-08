نشر موقع "دوت الخليج"، مجموعة من أخبار الزمالك على مدار اليوم، والتي نرصد لكم أبرزها فيما يلي:

‏كشف غانم سلطان، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن إجراء بعض التغييرات بالأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بالنادي. كشف مصدر مطلع داخل نادي المصري عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بصفقة انتقال أحمد رفعت إلى صفوف النادي البورسعيدي، قادمًا من نادي الزمالك. نشر يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك صورتين له من داخل ملاهي "دريم بارك" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". تلقى كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عروضا من أندية الجونة والاتحاد السكندري والانتاج الحربي للانتقال إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك| تصرف غريب من يوسف أوباما.. وإجراء بعض التغييرات بالأجهزة الفنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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