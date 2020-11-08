أول رد من الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى بيراميدز .. فيديو

أكد حماده أنور ، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، أن ناديه لن يبيع مصطفى محمد نجم الفريق إلى بيراميدز في الموسم الجديد.

وقال أنور عبر برنامج (4-4-2) مع الإعلامي محمد فاروق إن الزمالك لو وافق على رحيل مصطفى محمد فلن يكون إلى بيراميدز لأنه فريق منافس بالدوري.

وأضاف: "حتى في حالة وجود عرض ضخم من بيراميدز فالزمالك ليس فريقًا صغيرًا بل نادٍ كبير ويفكر بأسلوب احترافي للاستفادة من قدرات مصطفى محمد في أوروبا والحصول على عرض مناسب يليق باللاعب وإمكانياته".

وأشار إلى أن الزمالك ليس فريقًا صغيرًا كي يمنح بيراميدز إضافة قوية بقيمة مصطفى محمد موضحًا أنه لا مجال للتفاوض مع بيراميدز حول مهاجم الزمالك حتى لو ضمن صفقة تبادلية تقضي بانتقال لاعبين من بيراميدز للفريق الأبيض.

وتابع: "أي لاعب من القوام الأساسي للزمالك لن يرحل لفريق ينافس بالدوري الممتاز فالزمالك ليس فريقًا صغيرًا يفكر في المال فقط".

وأثنى أنور على قدرات مصطفى محمد وتألقه موضحًا أن مشاركته في دوري أبطال أفريقيا خير تسويق له للرحيل لفريق قوي في أوروبا.

وعن ملعب اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي .

قال أنور إن الفريق الأبيض لا يمانع خوض المواجهة على ملعب برج العرب أو ستاد القاهرة.

وأوضح أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك وضع برنامجًا تأهيليًا خلال فترة الراحة مؤكدًا أن الزمالك لم يصله بعد أي إخطار رسمي بخصوص إقامة لقاء نادي مصر يوم 21 نوفمبرالجاري في ربع نهائي الكأس.

وأشار إلى أن الزمالك جاهز لمواجهة الأهلي ويدرك جيدًا أهمية هذا اللقاء موضحًا أن الأهلي فريق كبير ومنظم ويلعب كرة جماعية ويقدم أداء أفضل مع مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال إن نهائي دوري الأبطال سيكون بوابة لتاريخ لكل اللاعبين وليس الأندية فقط موضحًا أن المواجهة سيحسمها اللاعبون بشكل أكبر من المدربين أو أي أجواء محيطة.

وأكد أن مواجهة الأهلي والزمالك في النهائي حلم لكل المصريين موضحًا أنه يعكس دعم وزارة الرياضة للأندية المصرية وفي عهد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عادت الأندية المصرية للريادة.