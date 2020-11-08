إنجاز تاريخي.. ميار شريف تتوج ببطولة تشارلستون للتنس

واستطاعت ميار الفوز بالبطولة بعد التغلب على منافستها البولندية كاترزينا كاوا المصنفة 130 عالميا بمجموعتين للاشيء بنتيجة 6-2 , 6-3.
ونجحت ميار في تحقيق تسعة انتصارات على التوالي ببطولة تشارلستون الدولية، أيضا ضمنت الحصول على 50 نقطة في الترتيب العالمي لتقترب من احتلال المركز 150 عالميا للاعبات المحترفات.
وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسي في إحدى البطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس في أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب في أولمبياد طوكيو عام 2021.
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