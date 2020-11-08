أخبار النادي الأهلي.. أزمة في الانتقالات.. واستعدادات موسيماني لنهائي دوري أبطال أفريقيا

بات ملف محترفي النادي الأهلي أزمة كبيرة في إدارة القلعة الحمراء، على مدار الموسمين الماضيين، رغم الصفقات القوية التي يعقدها الفريق في مواسم الانتقالات.
خاض علي لطفي وأحمد طارق وحمزة علاء، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
خاض حسين الشحات، لاعب الأهلي، جلسة في «الجيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية بإشراف الجهاز الطبي.
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
لم يسفر اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر الذي عقد بعد انتهاء الجمعية العمومية للاتحاد عن أية تعديلات في المباريات المتبقية في الموسم الماضي والذي سيسدل الستار عنه يومي الخميس والجمعة..
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