لاكتساب الطاقة الإيجابية.. بطلات مصر للأولمبياد في زيارة لمستشفى بهية

زارت اليوم كلا من هداية ملاك بطلة مصر للألعاب الأوليمبية والحاصلة علي برونزية ريودي جانيرو عام 2016 للتايكوندو ونور حسين بطلة أفريقيا للتايكوندو وصاحبة الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط عام 2013 وسمر حمزة الخامسة علي العالم عام 2018 وبطلة أفريقيا للمصارعة، مستشفي بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان لتقديم الدعم النفسي لمحاربات بهية وإكتساب الطاقة الإيجابية والبهجة والتفاؤل منهن.

كان في إستقبال البطلات المهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة بهية وخديجة عز الدين مديرة العلاقات العامة ببهية، وأعرب المهندس ماجد عن تقديره لتلك الزيارة وفخره بالبطلات اللاتي يرفعن اسم مصر دائما في كل بطولة وفي كل جائزة يحصلون عليها مؤكدا علي أهمية الرياضة في حياة الإنسان وخاصة في حياة مريضات سرطان الثدي.

يذكر أن تلك الزيارة هي الثانية للبطلة هداية ملاك التي حرصت علي المجئ للإطمئنان علي المحاربات ورؤية التطور الذي توصلت إليه المستشفي وأوضحت أن المكان يستحق الدعم وقامت بدعوة كل من يستطيع التطوع بالمجئ إلي بهية والتطوع ومساعدة المحاربات.

وذكرت سمر حمزة أن مستشفي بهية الوحيد في الشرق الأوسط المتخصص في علاج مرض سرطان الثدي فقط بالمجان ويستحق أن يصنف من أفضل مستشفيات العالم.

وأكدت نور حسين علي سعادتها بوجود جميع الأجهزة بجميع التخصصات علي أعلي مستوي في نفس المكان تحت سقف واحد.

وفي ختام الزيارة حرصت اللاعبات علي ضرورة تقديم الدعم والمساندة لمشروع بهية بالشيخ زايد الذي سيساهم في إستقبال أعداد أكبر من مريضات سرطان الثدي علي مستوي الجمهورية ليصبح مستشفي متكامل الأجهزة والخدمات مثل مستشفي بهية فرع الهرم مؤكدين أن الحاجة بهية رحمها الله إذا كانت موجودة بيننا لشعرت بالفخر عند رؤيتها هذا المبني المتكامل الذي كان و مازال"بيت عيلة" يحتضن الجميع.