إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل أمام أتالانتا بالدوري الإيطالي

انتهت أحداث مباراة القمة بين أتالانتا وضيفه إنتر ميلان بالتعادل "1-1"، اليوم في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي . ويحتل أتالانتا المركز الخامس بـ 13 نقطة في المقابل يحتل إنتر المركز السادس بـ12 نقطة . تقدم لاوتارو مارتينيز للإنتر في الدقيقة 58 وتعادل أليكسي ميرانتشوك لأصحاب الأرض عند الدقيقة 79 من عمر المباراة. وأشرك مدرب إنتر أنتونيو كونتي مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو العائد من اصابة حتى ينتزع النقاط الثلاث لكن الفريقين اكتفيا بنقطة وحيدة.



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