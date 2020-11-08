مشادة بين محمد صلاح وساديو ماني بـ مباراة الريدز والسيتي.. ماذا حدث؟

انتهت مباراة فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله، في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف ليفربول الوحيد أحرزه محمد صلاح من ضربة جزاء تسبب فيها زميله ساديو ماني، ولكن بعد الهدف، التقطت الكاميرات صورًا لمشهد يبدو أنه مشادة بين اللاعبين.

بعض المواقع أشارت إلى أن السبب في تلك المشادة، بأن ماني طلب تنفيذ ركلة الجزاء وأبدى غضبه من تنفيذ صلاح لها، ولكن ماذا حدث بالفعل؟

أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، كان ماني يوجه صلاح لتنفيذها في زاوية معينة، ليقوم صلاح بعد الهدف بالتوجه لماني قائلًا:" أنا أرى، أنا أرى، لا تتكلم." طالبًا منه عدم توجيهه في تسديده لضربات الجزاء.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم للهدف الثامن.