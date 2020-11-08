انتهت مباراة فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله، في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
هدف ليفربول الوحيد أحرزه محمد صلاح من ضربة جزاء تسبب فيها زميله ساديو ماني، ولكن بعد الهدف، التقطت الكاميرات صورًا لمشهد يبدو أنه مشادة بين اللاعبين.
بعض المواقع أشارت إلى أن السبب في تلك المشادة، بأن ماني طلب تنفيذ ركلة الجزاء وأبدى غضبه من تنفيذ صلاح لها، ولكن ماذا حدث بالفعل؟
أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، كان ماني يوجه صلاح لتنفيذها في زاوية معينة، ليقوم صلاح بعد الهدف بالتوجه لماني قائلًا:" أنا أرى، أنا أرى، لا تتكلم." طالبًا منه عدم توجيهه في تسديده لضربات الجزاء.
ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم للهدف الثامن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشادة بين محمد صلاح وساديو ماني بـ مباراة الريدز والسيتي.. ماذا حدث؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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