الاعلان الرسمي غدا | بيراميدز يقدم أحمد فتحي في مؤتمر صحفي

يقدم نادي بيراميدز لاعبه الجديد النجم أحمد فتحي في مؤتمر صحفي غدا الاثنين بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي. وسيكون المؤتمر الصحفي في الرابعة عصر غد الاثنين بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بحضور المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، والنجم الكبير المنضم حديثا للنادي. وأعلن بيراميدز في وقت سابق عن التعاقد مع أحمد فتحي مدافع منتخب مصر الوطني، صاحب البطولات والألقاب العديدة في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

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