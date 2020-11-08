الأهلي والزمالك.. وزير الشباب والرياضة يحسم مصير ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

حسم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مصير الملعب الذي يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

وعقد صبحي جلسة مع اللواء علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي على هامش زيارته اليوم لمعسكر المنتخب الأولمبي ، وعقب الجلسة قرر وزير الرياضة إقامة المباراة على ستاد القاهرة الدولي ، لتزامن موعد المباراة مع نوة المكنسة بالاسكندرية وبالتالي يصعب اقامة اللقاب على ملعب برج العرب.

وكان من المفترض ، زرع البذور الشتوية لأرضية ملعب القاهرة الدولي، عقب استضافة مباراة منتخب مصر مع توجو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا يوم 14 نوفمبر ، ومباراة المنتخب الأولمبي وديا مع البرازيل يوم 17 من نفس الشهر ، حيث أن موعد زراعتها يجب ألا يتخطى منتصف نوفمبر لتكون صلاحية نبتتها 70 % على الأقل، ومع ذلك قرر وزير الشباب والرياضة تأجيل كافة الاجراءات حتى الانتهاء من المباراة التاريخية بين قطبي الكرة المصرية.

وأكد مصدر مسؤول لفي تصريحات خاصة لـ دوت الخليج ، أن وزير الشباب والرياضة تحمل مسؤولية القرار بما يتناسب مع قيمة الحدث وأهميته ، وخاصة أنه لأول مرة يصل فريقان مصريان لنهائي البطولة ، وأن الأيام المقبلة ستشهد مباحثات مكثفة مع الأجهزة الأمنية والطبية لتنظيم فعاليات المباراة.

الجدير بالذكر أن كان هناك احتمالين لتحديد ملعب النهائي، وهما أن يستضيف ملعب الأهلي we السلام اللقاء، أو تنقل المباراة إلى ستاد السويس الجديد، خاصة أن هذه الملاعب جاهزة بأعلى الإمكانيات منذ إقامة بطولة أمم إفريقيا مصر 2019 ، ومع تدخل أشرف صبحي بقراره فقد حسم الأمر.