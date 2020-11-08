العناية الإلهية تنقذ صامويل إيتو من حادث مروع

وتحطمت سيارة إيتو أثناء عودته من فرح أحد أصدقائه، وكانت معه عائلته، لكنهم خرجوا جميعًا من السيارة سالمين.
ويتلقى إيتو وعائلته في الوقت الحالي الرعاية الطبية اللازمة، بعد الحادث المروع التي تعرضوا له اليوم في الكاميرون.
وسبق لـ إيتو اللعب لأندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وإنتر الإيطالي.
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