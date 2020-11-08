وزير الشباب عن إنجاز ميار شريف: الرياضة المصرية تخطو نحو العالمية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن "الرياضة المصرية تخطو بخطوات ثابتة نحو العالمية من خلال الإنجازات التي تحققها على كافة المستويات العربية، والقارية، والدولية، بفضل دعم ورعاية القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والروح التي يتحلى بها لاعبو مصر أثناء مشاركتهم في مختلف المحافل، وتحقيقهم الفوز بالعزيمة والإصرار والاجتهاد والأداء الراقي".

جاء ذلك تعليقًا على فوز اللاعبة ميار شريف ببطولة تشارلستون الأمريكية بعد الفوز على منافستها كاتارزينا كاوا في نهائي البطولة.

وثمن وزير الشباب والرياضة أداء اللاعبة ميار شريف، ومداومتها على العروض المتميزة، والنتائج المبهرة التي تحققها في مختلف المشاركات الدولية، والتي كانت آخرها تأهلها للعب بالدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس، وتقديم مباراة ماراثونية أمام اللاعبة أمام المصنفة الرابعة كارولينا بلشكوفا، فضلًا عن تأهلها لأوليمبياد طوكيو العام المقبل، مقدمًا التهنئة للاعبة على الفوز ببطولة تشارلستون الأمريكية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر في رياضة التنس الأرضي في طريقها لتحقيق الإنجازات على المستوي الدولي، وعدم الاكتفاء بالعروض المشرفة فقط، وذلك بفضل اللاعبين المصريين الواعدين ومنهم ميار شريف ومحمد صفوت.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية؛ بتوفير كافة المتطلبات والدعم المطلوب من أجل تنفيذ جميع خطط الاتحادات المتعلقة بتطوير المنظومة الرياضية، وتجهيز وإعداد لاعبي المنتخبات الوطنية لمختلف البطولات في سياق استمرار الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.