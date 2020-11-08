فالنسيا يقلب الطاولة على ريال مدريد 2-1 في الشوط الأول .. فيديو

قلب فريق فالنسيا الطاولة علي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف ، من الشوط الأول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ميستايا فى الجولة الـ9 ، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا" .

وافتتح ريال مدريد التهديف فى الدقيقة 23 عن طريق كريم بنزيما ، بعد هجمة منظمة من لاعبي ريال مدريد بمجموعة من التمريرات المتبادلة بين مارسيلو وكريم بنزيمة على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء فالنسيا أنهاها الأخيرة بتسديدة يمينية أكثر من رائعة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى سكنت الشباك. وأدرك فريق فالنسيا هدف التعادل فى الدقيقة 35 عن طريق كارلوس سولر باراجان من ركلة جزاء . وأضاف فريق فالنسيا الهدف الثاني فى الدقيقة 46 عن طريق فاران مدافع ريال مدريد بالخطأ فى مرماه . ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط. ويفتقد الريال لخدمات الثلاثي إيدر ميليتاو، وكاسيميرو، وإيدين هازارد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا. كما استمر غياب الثلاثي داني كارفاخال، وألفارو أودريوزولا، وناتشو فيرنانيدز، بسبب الإصابة.

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