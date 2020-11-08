اكتسح فريق أستون فيلا نظيره ارسنال بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا كان المسيطر على أحداث الشوط الأول، وسجل هدفًا بالفعل عن طريق ماكجين، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 25 ساهم محمود حسن تريزيجيه في تسجيل الهدف الأول لـ فيلا، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله تارجت لتصطدم تسديدته بقدم ساكا لاعب ارسنال، لتدخل الكرة الشباك، متقدمًا لفريقه بهدف نظيف. وفي الشوط الثاني، سيطر ارسنال على الكرة، وهدد مرمى أستون فيلا في أكثر من مناسبة، لكن واتكينز استطاع تأمين الفوز لـ أستون فيلا بتسجيل الهدفين الثاني والثالث للفيلانز في الدقيقين 75، 78، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستونف يلا للنقطة الخامسة عشر في المركز السادس، فيما توقف رصيد ارسنال عند 12 نقطةف ي المركز الحادي عشر. وجاء تشكيل استون فيلا كالآتي: في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز خط الدفاع: تارجت - كونسا - مينجز - كاش خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - روز باركلي خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - جاك جيراليش - واتكينز وتواجد محمد النني أساسيًا مع ارسنال في مباراة اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستون فيلا يقسو على آرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.