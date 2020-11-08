أستون فيلا يضرب أرسنال بثلاثية نظيفة في البريميرليج

تقدم أستون فيلا على نظيره ارسنال بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا كان المسيطر على أحداث الشوط الأول، وسجل هدفًا بالفعل عن طريق ماكجين، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 25 ساهم محمود حسن تريزيجيه في تسجيل الهدف الأول لـ فيلا، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله تارجت لتصطدم تسديدته بقدم ساكا لاعب ارسنال، لتدخل الكرة الشباك، متقدمًا لفريقه بهدف نظيف. وفي الشوط الثاني، استطاع واتكينز تسجيل الهدفين الثاني والثالث للفيلانز في الدقيقين 75، 78 وجاء تشكيل استون فيلا كالآتي: في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز خط الدفاع: تارجت - كونسا - مينجز - كاش خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - روز باركلي خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - جاك جيراليش - واتكينز ويتواجد محمد النني أساسيًا مع ارسنال في مباراة اليوم.

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