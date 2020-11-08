الزمالك يتقاضى 200 ألف دولار من الاتحاد السكندري.. اِعرف السبب

كشف الاعلامي ابراهيم فايق عن المبلغ الذي تقاضاه الزمالك من نادي الاتحاد السكندري مقابل استعارة اللاعب رزاق سيسيه.

وقال فايق خلال تقديمه برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس، إن الزمالك تقاضى ٢٠٠ الف دولار من نادي الاتحاد السكندري بعد اتمام صفقة استعارة سيسيه.

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى إنهاء الاتفاق مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على استمرار تواجد اللاعب الإيفوارى رزاق سيسيه ضمن صفوف نادى الاتحاد السكندرى الموسم القادم للموسم الرابع على التوالي على سبيل الإعارة.

وقدم رزاق سيسيه أداء أكثر من رائع منذ قدومه لزعيم الثغر وأصبح أحد العناصر الأساسية والمؤثرة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم وكان محل إعجاب جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لفريق الكرة.

وأشاد حسام حسن المدير الفني والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالإمكانيات الفنية والبدنية للاعب.

ومن خلال العلاقات الطيبة التى تربط محمد مصيلحى والمستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك تم الاتفاق على استمرار "سيسيه" بين صفوف زعيم الثغر على الرغم من تلقى اللاعب للعديد من العروض الداخلية والخارجية لكن قوة العلاقات بين الناديين حسمت وجهة اللاعب المميز ليستمر اتحاداوى، وأتم الإجراءات الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.