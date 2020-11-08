مش عايز حد يزعل مني.. أحمد فتحي يودع القلعة الحمراء برسالة محزنة | شاهد

واستطرد: "ربنا يشهد إني لم أقصر لحظة لا في حق النادي، ولا حق جمهوره، وبذلت أقصى ما أملك حتى آخر لحظة، وأتمنى أكون قدمت ولو جزء من إللي يستحقه الأهلى وجمهوره".
وقال: "في هذه اللحظة الصعبة على نفسي، عايز اسجل شكرى للنادي الأهلي وإدارته وعلي رأسها المحترم الكابتن محمود الخطيب، وكل الشكر للجماهير اللى مهما تكلمت مش هقدر أعطيها حقها، شكرا لكل المدربين إللي ساعدوني من أول يوم وحتي آخر لحظة، والشكر لكل زمايلي اللعيبة، إللي أنا لعبت معاهم على مدار كل الأجيال، شكرا لاخواتي الأطباء ومساعدينهم أخصائيين التأهيل والمدلكين، شكرا للاداريين والعمال، شكرا لكل فرد ساعدني ولو بأي حاجة".
واختتم فتحي "أنا مش عايز حد يزعل منى .. فى الأول والآخر دى خطوات كتبها ربنا سبحانه وتعالى .. وأنا متوكل على الله فى كل خطواتي .. ودايمآ هيفضل الأهلي وجمهوره فى قلبى .. " .
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