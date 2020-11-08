انت الان تتابع تفاصيل خبر الوداع الأخير لـ “أندرتيكر” أسطوره عالم المصارعة الحرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - المصارع الأسطوري الشهير “أندرتيكر” يقرر إنهاء مسيرته في عالم المصارعة، وذلك بعد مسيرة إستمرت 30 عاماً نال “اندرتيكر” خلال مسيرته شعبية بين مشجعي المصارعة الحرة لم يحظى بها أي مصارع قبله.

في الفعالية المنتظرة “سيرفايفر سيريس” التي تنظمها دبليو دبليو اي، والتي ستقام يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر، سَيودِع “الحانوتي” عالم المصارعة الوداع الأخير، بعد مسيرته الأسطورية داخل حلبات المصارعة والتي إستمرت 30 عاماً.

كان ظهور “أندرتيكر” الأول مع “برازر لاف” في أحد المباريات، كما واجه “إي هي ستايلز” خلال فعالية ريسلمانيا هذا العام.

قدم لنا اندرتيكر مباريات تُعتبر من أعظم المباريات في تاريخ المصارعة، والتي واجه فيها أعظم المشاهير على الحلبة مثل “هوجن” و “تربل اتش” و “شون مايكلز”، ومن المعروف أن مسيرة اندرتيكر حافلة بالبطولات؛ حيث حقق العديد من البطولات في ال “دبليو دبليو اي” واستمر بدون هزيمة في ريسلمانيا لمده 21 سنة لم يُهزم خلالها قَط.

أندرتيكر ينهي مسيرة 30 عاما من المصارعة الحرة

وتحتفل “دبليو دبليو اي” بمرور ثلاثين عاماً منذ بداية مشاركة أندرتيكر في المنافسات الخاصة بها، وسيستمر الإحتفال طوال شهر نوفمبر؛ حيث سيتم عرض أفلام وثائقية تم إطلاقها مؤخراً عن الأسطورة أندرتيكر.

كما سيتم تقديم العديد من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بـ “اندرتيكر” وعرضها على منصة “دبليو دبليو اي”، ومع الوداع الأخير لاندرتيكر ستكون سلسلة “دبليو دبليو اي سرفايفر سيريس” أحد أهم الفعاليات لهذا العام، سيتنافس خلالها نجوم “دبليو دبليو اي رو” ضد نجوم “دبليو دبليو اي سماك داون”، وأهم مباراة ستكون بين المصارعين “رومان رينز” و “راندي أورتن”.