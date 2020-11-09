حسام البدري: مؤمن زكريا لاعب "جوكر" يتمناه أي مدرب

تحدث حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، متمنيًا له الشفاء العاجل خاصة بعد تحسن حالته في الفترة الماضية

وقال حسام البدري في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا لاعب جوكر أي مدرب يتمناه ويتمنى أن يضمه ضمن تشكيله الأساسي".

وتابع: "مؤمن لاعب متكامل لا يمكن الاستغناء عن سواء في الهجوم أو الدفاع ويلعب في أكثر من مركز بالإضافة إلى قدراته التهديفية الكبيرة".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آراءهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.