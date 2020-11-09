سيد معوض: مؤمن زكريا كان أهم لاعبي الأهلي في فترة وجودي مدربا

تحدث سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال سيد معوض، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، "مؤمن زكريا كان أهم لاعبي الأهلي في فترة وجودي مدربا بجهاز البدري".

وأضاف سيد معوض "عندما كنت مدربًا مساعدًا بجهاز حسام البدري للأهلي كان مؤمن أهم لاعب في التشكيل الأساسي للأحمر فهو لاعب متعدد المواهب والمزايا".

وأنتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آراءهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.