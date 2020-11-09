طارق مصطفى: مؤمن زكريا أثبت صحة رؤية الزمالك فى التعاقد معه من الإنتاج الحربي

تحدث طارق مصطفى، المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال طارق مصطفى في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا اثبت صحة رؤية الزمالك فى التعاقد معه من الإنتاج الحربي".

وأوضح: "مؤمن زكريا قدم مستوى رائع في صفوف نادي الزمالك وساعد في الفوز بمباريات هامة خلال تواجده داخل ميت عقبة".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.