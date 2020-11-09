فالنسيا يسحق ريال مدريد 4 - 1 في الدوري الإسباني ..فيديو

سحق فريق فالنسيا منافسه ريال مدريد بـ أربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ميستايا فى الجولة الـ9، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

وافتتح ريال مدريد التهديف فى الدقيقة 23 عن طريق كريم بنزيما، بعد هجمة منظمة من لاعبي ريال مدريد بمجموعة من التمريرات المتبادلة بين مارسيلو وكريم بنزيمة على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء فالنسيا أنهاها الأخيرة بتسديدة يمينية أكثر من رائعة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى سكنت الشباك.

وأدرك فريق فالنسيا هدف التعادل فى الدقيقة 35 عن طريق كارلوس سولر باراجان من ركلة جزاء.

وأضاف فريق فالنسيا الهدف الثاني فى الدقيقة 46 عن طريق فاران مدافع ريال مدريد بالخطأ فى مرماه .

جاء الهدف الثالث لفريق فالنسيا فى الدقيقة 54 عن طريق كارلوس سولر باراغان من ركلة جزاء .

واخيرا سجل فالنسيا الهدف الرابع فى الدقيقة 63 عن طريق كارلوس سولر باراغان من ركلة جزاء .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فالنسيا الي النقطة 11 فى المركز التاسع بينما يتجمد ريال مدريد فى المركز الثاني برصيد 16 نقطة .