سفير مصر في توجو: حجز وترتيب الإقامة والانتقالات والملاعب لبعثة المنتخب

وقال حسام حسين في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"،:"الأجواء حارة في البلاد واحتمالات كبيرة لسقوط الأمطار أثناء المباراة ".
وأتم:" أعداد إصابات كورونا في توجو ليست كبيرة والدولة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية ".
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري، القائمة النهائية للفريق الوطني استعداد لمباراتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.
وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.
وقرر الجهاز الفنى استبعاد كل من المهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر من القائمة النهائية لمواجهتى توجو .
ويدخل المنتخب الوطني معسكره المغلق، غدا الإثنين، ضمن تحضيراته النهائية للمباراتين.
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