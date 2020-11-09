سفير مصر في توجو: حجز وترتيب الإقامة والانتقالات والملاعب لبعثة المنتخب

أكد حسام حسين سفير مصر في توجو ، أنه تم الانتهاء من حجز وترتيب الإقامة والانتقالات والملاعب لبعثة المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة المنتخببن في تصفيات أمم إفريقيا.

وقال حسام حسين في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"،:"الأجواء حارة في البلاد واحتمالات كبيرة لسقوط الأمطار أثناء المباراة ".

وأتم:" أعداد إصابات كورونا في توجو ليست كبيرة والدولة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية ".