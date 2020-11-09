علي ماهر: الجرأة أمام المرمى أبرز مميزات مؤمن زكريا

تحدث علي ماهر، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي حاليًا ونجم الأهلي سابقا، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية.

وقال علي ماهر، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، "الجرأة أمام المرمى أبرز ما يميز أسلوب أداء مؤمن زكريا فهو لاعب هداف بالفطرة".

وتابع "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا، وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم".

وأنتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آراءهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.