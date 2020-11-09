محمد فضل: احتفال مؤمن زكريا المميز بالأهداف ساعدنا في ملف تقديم ملابس المنتخب

تحدث محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حاليًا ونجم نادي الأهلي سابقًا، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.
وقال محمد فضل، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار"، "احتفال مؤمن زكريا المميز بالأهداف ساعدنا في ملف تقديم ملابس المنتخب".
وتابع محمد فضل "مؤمن من الشخصيات التي يحبها الجميع، وأتمنى له الشفاء العاجل من أجل المشاركة والظهور من جديد في الملاعب".
وأنتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار" ويقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آراءهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.
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