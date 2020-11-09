فرج عامر: تمنيت أن يلعب مؤمن زكريا فى سموحة بعد صعودنا للممتاز

تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، وموهبته الكروية.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "تمنيت أن يلعب مؤمن زكريا لفريق سموحة بعد صعودنا للدوري الممتاز وكان من أفضل اللاعبين داخل الدوري".

وأضاف: "مؤمن زكريا لاعب متكامل وأي فريق يتمنى ضم لاعب بقدرات مؤمن زكريا ووأتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.