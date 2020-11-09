أحمد حسن مكي: مؤمن زكريا قال لنا يوم خطوبته تعالوا بالتوك توك

تحدث أحمد حسن مكي، مهاجم نادي الزمالك سابقًا وسموحة حاليًا، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وسرد أحمد حسن مكي موقفًا كوميديًا في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، قائلا: "مؤمن زكريا قال لنا يوم خطوبته سيبوا عربياتكم وادخلوا المنطقة بالتوك توك".

وتابع: "مؤمن زكريا مواقفه عديدة وكان دائمًا يحب الهزار وأتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم"

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.