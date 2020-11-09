أقام نادي بيراميدز حفل تكريم مساء أمس، الأحد، بأحد الفنادق لتكريم أفضل النجوم في الموسم الماضي، في الحفل السنوي لاختيار الأفضل بين لاعبي فريق الكرة الأول.
وتم خلال الحفل، تكريم عبد الله السعيد، قائد الفريق بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في الموسم المنقضي؛ بعدما حصد لقب هداف الدوري المصري الممتاز، وتخطى حاجز المائة هدف في تاريخ المسابقة.
وتم اختيار إبراهيم عادل، نجم منتخب الشباب، كأفضل موهبة في الموسم الماضي، واختيار محمد حمدي، الظهير الأيسر الدولي كأكثر لاعب تطورًا في صفوف الفريق.
كما حصد هدف دودو الجباس، في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في شباك النادي المصري، جائزة أفضل هدف في موسم البطولة الماضي.
وحرص المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، على تكريم النجوم الأفضل بحضور الكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي وجميع العاملين في بيراميدز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيراميدز يكرم أفضل النجوم في فريق الكرة خلال الموسم ..صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.