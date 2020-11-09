وزير الرياضة: نهائي دوري أبطال أفريقيا في استاد القاهرة.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيقام على استاد القاهرة، بدلا من برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف أشرف صبحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :” إنه أول نهائي مصري في تاريخ دوري أبطال أفريقيا، ولدينا توجيهات بالاستعداد لنهائي دورى الابطال يوم 27 نوفمبر”.

وأكمل: “أبارك للأهلي والزمالك بالوصول للنهائي، إنجاز كبير جدا ويحدث لأول مرة وهذا دليل كبير على نجاح سياستنا بقرار إعادة منافسات الدوري وتطبيق الإجراءات الاحترازية”.

وتابع: “النهائي سيقام في استاد القاهرة، وهو فرصة جيدة للجماهير لتشجيع القطبين دون تعصب، الفريقان، علامة كبيرة للكرة المصرية على مستوي القارة الإفريقية”.

وعن حضور الجماهير للمباراة: “صاحب الحق فى التنظيم هو “كاف”، ونحن نتبع الإجراءات الاحترازية خشية الموجة الثانية لفيروس كورونا، ونحن نحترم قرارات الاتحاد الإفريقي”.

وعن انتخابات الجبلاية، أجاب: “ملتزمون بقرار “فيفا” بشأن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة”.

وعن استجابته لـ”صدي البلد”، بشأن أزمة اللاعب محمد صبحي، قال: “صبحي لعب على مدار المنتخب لفترة وتحاورت معه وتمكنا من مساعدته بقدر المستطاع ومن المقرر أن يعمل في نادي جزيرة الذهب، وهو أقرب الأندية إلى مسكنه، كما طالبنا بتوفير دورات تدريبية له، ونحن مستعدون للمساعدات الإنسانية في أي وقت”.