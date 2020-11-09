تامر أمين: مؤمن زكريا صاحب براءة اختراع الـ R2 في الكرة المصرية

تحدث الإعلامي تامر أمين عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، وقداته الفنية في الملاعب وذلك بعد غياب طوال الفترة الماضية.

وقال حسام البدري في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا صاحب براءة اختراع (الـ R2) في الكرة المصرية وهو أفضل لاعب قادر على التهديف بهذه الطريقة".

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم"

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.